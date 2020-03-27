Станом на ранок, 27 березня, кількість заражених коронавирусом у світі перевищила півмільйона осіб, а в Україні закривають кордони



Про це повідомляє Politeka.

В Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна з вечора, 27 березня, закриває кордон для всіх. Тими, хто не встиг повернутися в країну, займуться дипломати.

У той же час влада вирішила «пом'якшити» карантин: дозволена оптова торгівля продуктами і товарами для тварин.

У Києві обіцяють провести дезінфекцію всіх житлових будинків. А в лікарнях жодних VIP-палат для топ-чиновників не передбачається.

На Закарпатті через коронавірус закривають половину трас, які зв'язують регіон з іншою частиною країни. У Сумах іногороднім заборонили в'їзд в країну, а в Тернопільській області 3443 людини знаходяться на самоізоляції.

У світі

Кількість заражених за два дні збільшилася на сто тисяч і перевищила півмільйона чоловік.

В Ухані знайшли «нульового пацієнта», зараженого кронавирусом. Нею виявилася продавщиця креветок.

У Сполучених Штатах ліквідували екстреміста, який хотів влаштувати теракт в лікарні, де лікуються заражені коронавірусом.

А в Індії влада організувала безкоштовну їжу і газ для три місяці для соціально незахищених громадян. Також там скасували плату за проїзд, а людям будуть видавати до 1000-3000 рупій щомісяця.

Від коронавірусу вже постраждало багато відомих людей. Діагноз підтвердився у акторки Ольги Куриленко, радянської зірки Жанни Болотової, писателья Бориса Акуніна, співака Льва Лещенка, голлівудських акторів Тома Хенкса й Ідріса Ельби, зірок серіалу «Гра престолу» Крістофера Гів'ю та Індіри Варми, продюсер Харві Вайнштейна, зірки українського «Холостяка-2» Френсіса Метью.

А ось американський актор Марк Блум, який знявся в "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано" помер в результаті ускладнень, які були викликані коронавірусом.

Нагадаємо, Кабмін пішов на найжорсткіші заходи, карантин не допоміг.

Як повідомляла Politeka, вірусолог розповіла українцям, як убезпечити себе від коронавіруса.

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