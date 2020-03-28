Президент розповів, що буде зі звільненими за час карантину українцями

Кількість заражених коронавірусом в Україні продовжує зростати. На фоні подовженого карантину Володимир Зеленський звернувся до представників бізнесу з проханням не звільняти своїх працівників

За останніми даними МОЗ в Україні коронавірус підтверджений у 218 осіб. З них 5 осіб померли і 4 повністю одужали. За кількістю заражених лідирують Київ, де вже підтверджено 55 випадків, і Чернівецька область, де було виявлено 42 заражених.

Перші випадки зараження були зафіксовані в Полтавській області, а також в Хмельницькому. Також стало відомо, що коронавірусом заразилися п'ять працівниць вінницького пологового будинку. В результаті акушерський корпус місцевого пологового будинку №2 був закритий на карантин.

Увечері 27 березня перед засіданням фракції «Слуга народу» президент поговорив з журналістами про ситуацію в країні. Він розповів про те, що зараз розробляється програма підтримки людей, які втратили свої робочі місця через карантин. Він також звернувся до представників малого та середнього бізнесу, пообіцяв організувати їм підтримку і закликав не звільняти співробітників.

«Я звертаюся до вас, будь ласка, не звільняйте людей. Буде розроблена детальна програма. Будемо підтримувати малий і середній бізнес», - заявив президент.

У світі число заражених коронавірусом перетнуло позначку в півмільйона осіб. За офіційними даними, вірус виявлений у 553 тисяч осіб. Більше 25 тисяч померли. Одужали майже 129 тисяч.

В Італії епідемія не йде на спад. За день від вірусу в країні померла майже тисяча осіб. Загальне число жертв досягло 8215 чоловік. Це найвищий показник смертності від коронавірусу у світі.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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