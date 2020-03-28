Скоро в Україні нікому буде лікувати заражених коронавірусом пацієнтів

Про це у своєму відеоблозі розповів популярний лікар Євген Комаровський, передає Politeka.net.

Як відомо, в Україні на 28 березня зафіксовано понад 300 випадків зараження COVID-19.

Як запевняє Євген Комаровський, скоро Україна зіткнеться з серйозними проблемами. А саме з нестачею місць у лікарнях та медиків.

За словами експерта, лікування в стаціонарі пацієнтів, стан яких не становить загрози для їх життя, це злочин.

Комаровський не сумнівається, що в нашій країні буде відразу чотири категорії, які зіткнуться з коронавірусом.

Перша - це 80-85% населення, які перенесуть хворобу легко, як звичайну ГРВІ. Друга категорія – 5-10% осіб, яким знадобиться ЭКМО (процедура купірування важкої дихальної недостатності). Третій групі (сотням хворих) знадобиться апарат ШВЛ, а четвертій групі (важким хворим) - кисень.

"Головне зараз, щоб в систему охорони здоров'я на госпітальному етапі зверталися тільки ті, кому допомога ніяк не може бути надана за межами стаціонару. І навіть тут необхідна дуже жорстка селекція", - додав популярний український лікар.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше популярний український лікар Євген Комаровський також розповідав, що вже наступного тижня небезпечний вірус почне масово поширюватися по країні.

За його словами, число заражених різко зросте відразу після того, як Україна в повному обсязі отримає тести.

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