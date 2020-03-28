Кількість українців, заражених вірусом COVID-2019, може бути набагато більше офіційної статистики



Про це повідомив епідеміолог Андрій Александрін в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, це пов'язано з тим, що медики не мають можливості діагностувати вірус.

"Людей (заражених - ред.) в сотні разів більше. Треба чекати. Поки у нас не почнуть масово виявляти такий коронавірус, ми не зможемо нічого зробити", - заявив епідеміолог.

Також він зазначив, що люди помирають ще до того, як їм поставлять точний діагноз.

"У нас в країні відсутня можливість протестувати пацієнтів від того ж коронавірусу. Вона є в Києві або інших великих містах, але в глибинці медики не мають такої можливості. Відповідно, вони не можуть правильно поставити діагноз – це грип чи коронавірус, або парагрип, або аденовірусна, або риновірусна інфекція", - уклав він.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Таку інформацію епідеміолога підтвердив і колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.



За його словами, смертність буде рости, тому повинна бути готова і медична система.

Зазначимо, що через епідемію в Україні загинули вже 8 осіб, вилікувались п'ятеро. В країні лабораторно підтверджено 311 випадків, а по всьому світу коронавірусом заражені більше 597 тисяч чоловік, 27 365 з яких загинули, але 133 366 вилікувались.



Раніше, політичний аналітик Андрій Вігірінський заявив, що після карантину більше мільйона українців залишаться без роботи.



Він упевнений, що як тільки пандемія закінчиться велика кількість людей втратить свої робочі місця, а ті люди, які приїхали з заробіток за кордоном не зможуть відразу ж повернутися на стару роботу.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

Також Politeka писала, що новий вірус в Китаї: чоловік раптово помер в автобусі, «це захворювання вкрай…».



