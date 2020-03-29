Позафракційний народний депутат Ганна Скороход описала всі труднощі, з якими зіткнулася, щоб домогтися проведення тесту на COVID-19

Як передає Politeka.net, в суботу, 28 березня, політик розповіла подробиці у своєму телеграм-каналі. Перипетії з тестом тривали два дні. Скороход відкрито поділилася тим, за що їй досі соромно.

Почалося все, за її словами, з температури 38 градусів, ломоти в тілі, головного болю. Нардеп вирішила перевіритися, тим більше, що в лютому вона вперше стала мамою. Першим закладом, до якого вона звернулася, стала поліклініка. У інфекційному відділенні її зустріли в одноразових масках і медичних халатах. Після огляду лікарі сказали, що це не коронавірус. На прохання все ж зробити тест відповіли, що роблять тільки, якщо 100% симптоми COVID-19.

На другий день до попередніх симптомів у Скороход додалося погіршення нюху, і вона вирішила-таки домогтися тесту.

"Дзвоню в швидку (розповідаю симптоми і причини занепокоєння), приймають виклик, кажуть чекати бригаду. Передзвонюють - бригади не буде, це не компетенція невідкладної допомоги. На питання, що робити - телефонуйте лікареві ( я у нього ще ні разу не була). Поліклініка вже не працювала. Контакту сімейного лікаря у мене не було. Дзвоню знову, пояснюю ситуацію, що маленька дитина - не їх компетенція. Користуюся, як всі вважають, заповітної фразою - я народний депутат, кажуть передзвонить головний на зміну. Передзвонюють... все теж саме, потім 15 хв лайки і мені пропонують поїхати в інфекціонку в Білу Церкву, я кажу, вони тести ПЛР роблять? - ні, тільки експрес, але це все, що ми можемо", - поділилася нардеп.

В результаті, порадившись зі знайомими лікарями, Скороход вирушила в Олександрівську лікарню, де "подіяла корочка", зробили експрес-тести на грип та Covid 19 - результати виявилися негативні.

Але на цьому нардеп не заспокоїлася і зробила ПЛР у приватній клініці (так як в держлікарні рішення про його проведення приймається щоранку на нараді докторів і, відповідно, не всі його отримують).

"Підсумок: щоб здати тест, мені знадобилося: 2 дня, скоринка нардепа (а як бути тим, хто її не має? до речі, до цих пір соромно за користування) та 4100 грн за виклик Добробуту, а що робити тим, у кого їх немає? І ви з усіх сторін розповідаєте нам, що Україна готова до Коронавірусу?", - підсумувала нардеп.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Варто відзначити, що за результатами ПЛР, у Скороход таки виявили коронавірус.

Як ми писали, про це повідомив депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Скороход була виключена з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

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Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.