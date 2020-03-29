Доктор Євген Комаровський дав поради що робити, якщо виявився коронавірус
Інструкцію відомий український педіатр розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.
В першу чергу, якщо у людини піднялася температура, кашель або утруднене дихання, то потрібно попередити лікаря.
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Хворому не дозволяється ніякої роботи, школи або відвідування громадських місць. Якщо все-таки треба вийти, то слід уникати будь-якого громадського транспорту і носити маску.
Хворому слід постійно контролювати його стан, якщо стало гірше негайно телефонувати лікаря.
Також необхідно відпочивати і пити багато рідини.
Постійно мити руки з милом не менше 20 секунд або обробляти антисептиками.
Якщо хворий чхає і кашляє, то потрібно прикривати рот.
Виключити користування спільними предметами. У хворого повинна бути своя посуд, рушники, постільна білизна та інші предмети гігієни.
Крім того, інфікований повинен знаходитися в окремій кімнаті від інших членів сім'ї, якщо ж такої можливості немає, то надягати маску.
Дуже важливо після себе очищати поверхні до яких торкався заражений.
Раніше ми писали, в МОЗ українців попередили, що в умовах епідемії коронавіруса важливо не тільки уникати натовпу, але і по можливості уникати ліфта.
зокрема, мова йде як про правила особистої гігієни, так і про радах не їздити в ліфті або відкривати дверні ручки в рукавичках.
Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.
Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.