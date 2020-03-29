Доктор Євген Комаровський дав поради що робити, якщо виявився коронавірус

Інструкцію відомий український педіатр розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.

В першу чергу, якщо у людини піднялася температура, кашель або утруднене дихання, то потрібно попередити лікаря.

Хворому не дозволяється ніякої роботи, школи або відвідування громадських місць. Якщо все-таки треба вийти, то слід уникати будь-якого громадського транспорту і носити маску.

Хворому слід постійно контролювати його стан, якщо стало гірше негайно телефонувати лікаря.

Також необхідно відпочивати і пити багато рідини.

Постійно мити руки з милом не менше 20 секунд або обробляти антисептиками.

Якщо хворий чхає і кашляє, то потрібно прикривати рот.

Виключити користування спільними предметами. У хворого повинна бути своя посуд, рушники, постільна білизна та інші предмети гігієни.

Крім того, інфікований повинен знаходитися в окремій кімнаті від інших членів сім'ї, якщо ж такої можливості немає, то надягати маску.

Дуже важливо після себе очищати поверхні до яких торкався заражений.

Раніше ми писали, в МОЗ українців попередили, що в умовах епідемії коронавіруса важливо не тільки уникати натовпу, але і по можливості уникати ліфта.

зокрема, мова йде як про правила особистої гігієни, так і про радах не їздити в ліфті або відкривати дверні ручки в рукавичках.

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.