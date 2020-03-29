Жінка, що заразила коронавірусом кілька сіл на Буковині, просить залишити її родину у спокої

Перша хвора коронавірусом на Буковині жінка, яка примудрилася заразити десятки жителів свого і сусідніх сіл, звернулася до сусідів у селі Коленковцы і попросила прощення, а також залишити її онуків у спокої. Про це повідомляє Обозреватель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що Єлизавета нещодавно повернулася із заробітків з Італії, де і заразилася коронавірусом. Вже вдома вона брала активну участь у житті села і не пропускала громадські збори.

Так, в результаті її дій заразилися діти і онуки жінки, потім з високою температурою зліг голова села. Також відомо, що 14 односельців перебувають у лікарні з підтвердженим діагнозом – коронавірус.

На 29 березня у Чернівецькій області зареєстровано вже 59 випадків захворювання смертельним вірусом. З-за масового зараження, на карантин посадили три села в окрузі: Топорівці, Бочковцы і Грозненці. Там перекриті не тільки дороги, але навіть і лісові стежки шлагбаумами.

"Винуватиця" ситуації Єлизавета записала відеозвернення, де розповіла, що сама вже одужала і знаходиться вдома. Вона обіцяє більше ніколи не їздити в Італію на заробітки.

Також вона поділилася чутками про те, сусіди хочуть спалити її будинок. А також, що хочуть розправитися з її дітьми і внуками. "Не вбивайте їх, хочете вбити мене, ріжте, рубайте", – зі сльозами просить Єлизавета.

Нагадаємо, що українці розповіли, як добиралися додому з Москви.

При посадці ще в Москві у пасажирів запитували регіон і обіцяли, що їх розвезуть. На ділі виявилося, що автобуси не чекали їх по прибуттю, і українці не знають поки, як добиратися додому.

Пасажири стверджують, що на кордоні їм просто перевірили температуру, експрес-тестів не було, в поїзді була цілковита антисанітарія, не було навіть мила, тільки «одні обмылочки».

Уточнимо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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