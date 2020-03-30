Погода в Україні 30 березня розірве країну на частини, деякі регіони можуть буквально забути про потепління

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, на півночі країни очікуються денні 8-11 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 3-6 градусів. Буде хмарно.

У центральних областях опадів не передбачається. Стовпчик термометра тут покаже 9-15 градусів тепла. Вночі похолодає до 3-5 за Цельсієм.

Трохи тепліше буде на півдні країни. Там вдень повітря прогріється до 15-18 градусів вище нуля. Вночі ж буде 3-5 тепла. Опадів не буде, хоча небо затягне хмарами.

На сході України також буде тепло. Повітря вдень буде межах 13-17 тепла. Вночі очікуються 3-5 за Цельсієм.

А ось на західній Україні буде різке похолодання, аж до 2-8 градусів. Все це супроводжуватиметься дощем і мокрим снігом. Вночі очікується від 0 до 4 тепла.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Києві і області буде 8-10 тепла. Вночі від 1 до 6 градусів.

Більш того, сильні заморозки в Україну синоптики прогнозують вже з 31 березня, оскільки країну накриє арктичне повітря. Передбачається, що це триватиме до 2 квітня.

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