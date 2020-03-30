Навіть страх перед інфекцією не навчив людей дбати про природу

Епідемія коронавіруса, що захлиснула світ, так людство нічому і не вчить

Люди продовжують засмічувати навколишнє середовище, тільки тепер до гір паперу та пластику додалися маски і гумові рукавички, передає Politeka.

Фотопідтвердження того, що найстрашніший вірус – це людина, опублікував на своїй сторінці в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

На представлених фото – рукавички і маски, які валяються на тротуарах, решітках зливової каналізації й у воді. На одному з кадрів чоловік тримає на мотузці перед собою десятки виловлених з водойми одноразових медичних масок.

«І це якщо враховувати, що у них поки немає повального проносу. А якщо всі почнуть відразу какати. Жах», «І людство про це не замислюється, планета вже прийняла від нас, на жаль ... 😓», «Природа очищається від зарази з допомогою епідемій», «Цікаво, це генетика чи виховання? З дитинства треба привчати любити землю, берегти навколишнє середовище, поважати оточуючих, але, мабуть, це дар Божий, який дається від народження, Любов!!!», «Хочемо рибку органічну? Відпочивати в чистих водоймах?», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що 30 березня, кількість заражених коронавірусом в Україні значно зросла, особливо сильно стрибнула кількість хворих неповнолітніх. За даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано зростання зараження серед дітей до 10 років. Зараз цей показник досяг 5,4% від загальної кількості захворілих.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, у зв'язку із зростанням захворювання людей чиновники вводять стандарт «сортування» хворих. Це означає, що госпіталізувати будуть тільки людей в середньому або важкому стані. Ті ж з них, хто переносять коронавірус у легкій формі, лікуватимуться в амбулаторних умовах під наглядом.

Зазначимо, що на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також там представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.