Українці, яких евакуювали літаком з Дохи, відмовлялися вирушати на обов'язкову обсервацію після повернення з-за кордону

Літак з українцями зі столиці Катару прибув у Бориспіль. За правилами карантину людей повинні були доставити на обсервацію в готель в зв'язку з пандемією коронавірусу, однак пасажири навідріз відмовилися від ізоляції.

Частина пасажирів рейсу оголосили, що не покинуть літак, поки влада не дозволить їм пройти самоізоляцію вдома. При цьому люди, що сиділи у літаку, скаржилися на те, що свіже повітря до них не надходить, а туалети закриті.

Деякі вже не витримували таких умов і починали справляти нужду у всіх на очах. Так, один чоловік вирішив сходити по великому прямо під літаком. Це потрапило на відео, яке пізніше з'явилося в мережі.

Зрештою, частина людей погодилася вирушити на обсервацію. Інші ж були обурені тим, що їх відправляють в конкретний готель, в той час як пасажирам інших рейсів дозволялося проходити самоізоляцію будинку.

Пасажири погодилися покинути літак тільки після того, як капітан заявив, що вони знаходяться на борту незаконно і в салоні необхідно провести карантинну обробку.

У результаті пасажири все ж поїхали в готелі на обсервацію, проте деякий час вони простояли з речами на вулиці в кільці Нацгвардії. При цьому деякі стояли на вулиці в шортах при +5.

Gepostet von Роман Рябчук am Sonntag, 29. März 2020

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