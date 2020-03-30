Березень наостанок влаштує українцям морозну і сніжну погоду
Про те, чого чекати у вівторок, 31 березня, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
На теплу погоду розраховувати не доводиться. У вівторок в більшості областей України очікується, хоч і невеликий, але все ж мороз, 0, -5 градусів. А вдень стовпчики термометрів ледь дотягнуть до +1… +6 градусів.
Опади ймовірні на заході, півночі та в Вінницькій області. Будуть вони у вигляді снігу, мокрого снігу або дощу – залежить від температури. У будь-якому випадку, опади будуть незначними і періодичними. Подекуди може просто обмежитися хмарністю.
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Вітер у вівторок очікується північний, помірний, поривчастий.
Погода у Києві 31 березня, згідно з прогнозом, буде холодною. Вночі очікується 1-3 морозу, вдень 2-5 тепла, хмарно, зранку можливий невеликий мокрий сніг. Однак протягом дня суттєві опади малоймовірні.
Синоптик зазначила, що похолодання не буде тривалим. Однак на зміну атмосферного фронту прийде антициклон, тому вже в середу з'явиться більше сонця і денна температура трохи підніметься. Більш істотне потепління прийде в Україну ближче до кінця тижня.
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