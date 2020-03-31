У мережі з'явилася інфографіка, в якій порівнюється поширення "китайського" віруса по днях в Україні та Італії (з різницею в майже місяць, враховуючи, що у нас спалах почався трохи пізніше)

Як передає Politeka.net, інфографікою у своєму Телеграм-каналі поділився політолог Юрій Романенко. На його думку, Україна йде за "іспанським" сценарієм: цифри говорять самі за себе.

Згідно з найсвіжішими даними, станом на 10 годину 31 березня, в Україні зафіксовано 549 лабораторно підтверджених випадків зараження, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Якщо кількість захворівших в Україні продовжить зростати такими же темпами, то цілком можливо, що країну чекає подібне потрясіння, як Італію, яка на сьогодні залишається у п'ятірці найбільш постраждалих від COVID-19 держав.

За даними університету Джонса Хопкінса, на 30 березня Італія займала друге місце за кількістю підтверджених випадків (після США) — більше 4 тисяч нових інфікованих і +849 смертей, що стало рекордним показником з початку епідемії (всього хворих - 101 739).

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше ми повідомляли, Романенко заявив про несподіваний спосіб розповсюдження віруса, що поставив світ на коліна, у зв'язку з чим, на його думку, карантин марний.

Політолог у своєму Телеграм-каналі розповів про дослідження Національного інституту охорони здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів, яке показало, що вірус передається через стічні води. Це значить, що люди-носії, самі того не усвідомлюючи, заражають і навколишнє середовище.

«Виходить, що мало знаходитися в карантині, але це ще і повинен бути абсолютно автономний карантин. Цікаво, що покаже аналіз стоків на Бортницькій станції в Києві», - підкреслив Романенко.

Нагадаємо, Романенко розповів, як зміниться Україна після пандемії коронавіруса.

Також Politeka писала, що Романенко передрік Україні колапс через коронавіруса: "цього можна уникнути, тільки якщо...".