У Києві військова техніка охороняє українців, евакуйованих з Дохи і спрямованих на обсервацію

Втім, далеко не всі люди, які прибули в Україну зі столиці Катару, готові залишатися на обсервації у виділених для них готелях «Козацький» і «Пуща». Так, 31 березня з'ясувалося, що деякі втекли зі своїх номерів. Зараз їх розшукує поліція.

Ті ж, хто залишився на обсервації, чекають ПЦР-тестів, які їм повинні будуть провести 1 квітня. У Телеграм-каналі PavlovskyNews з'явився знімок, на якому видно, що готелі тепер ретельно охороняють поліцейські і навіть військова техніка.

«Кілька людей покинули місце обсервації. Зараз разом з прикордонниками уточнюємо списки, щоб точно знати, скільки», - розповіли в Нацполіції.

Зазначимо, що готелі, в яких розмістили українців, знаходяться в Києві.

Евакуйовані з Дохи українці прилетіли в Бориспіль вранці 30 березня. Влада наказала пасажирам відправитися на примусову обсервацію в заздалегідь підготовлених готелях. На вибір людям були надані безкоштовні номери, або проживання з доплатою. При цьому частина пасажирів відмовилися від цих умов і залишилися сидіти в літаку.

У наслідку людей все ж доставили в готелі, але пасажири скаржаться на те, що їх утримують силою. Міністр інфраструктури Криклій погодився відпустити українців з обсервації, якщо у них у всіх будуть негативні ПЦР-тести.

Нагадаємо, евакуйований українець вразив ганебним вчинком: «сходив у туалет прямо під…».

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