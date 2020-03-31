В Україні змінили правила лікування хворих китайським вірусом

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В оновлених стандартах надання медичної допомоги тим, хто заразися, йдеться, що госпіталізувати будуть:

хворих з підозрою/підтвердженим захворюванням в середньому і тяжкому стані, а також з ознаками пневмонії або дихальної недостатності;

людей, які належать до групи ризику розвитку ускладнень, незалежно від тяжкості стану.

До цієї групи ризику належать пацієнти з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної і серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями.

Пацієнтів, які потрапляють до лікарні спершу будуть сортувати: за тяжкостю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю ТГРС (тяжкого гострого респіраторного синдрому).

Після цього пацієнту надають необхідну допомогу залежно від його стану.

Зокрема, вагітні жінки з підозрою на зараження повинні бути госпіталізовані в спеціалізований стаціонар. Їх лікують з урахуванням всіх приписів ведення вагітності.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику епідемії по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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