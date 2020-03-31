Погода в Україні 1 квітня неприємно здивує всіх, діставати легкий одяг поки не варто

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Наталки Діденко.

«Квітень-найоптимістичніший місяць року. Тому що саме в квітні стає зрозуміло, що ось-ось - і піде валом ця тюльпанно-нарцисная розкіш, ми без шапок, з літаючими хусточками на шиї, гардеробні кольори стануть яскравішими, квіти перекочують на балкон, балкон, на радість коту, буде завжди відкритим, і всі птахи повернуться додому. Українці також всі повертаються додому, правда, зовсім не такої гарної причини, як весна, так і у птахів ніби організовано все значно краще», - зазначила вона.

Однак, стверджує Діденко, радіти весняної погоди поки що рано.

«Однак навколишні складні людські обставини ніяк не применшують краси квітня і наших надій, які саме зараз, разом з прибуванням квітів навколо, вириваються на свободу після довгої зими. Зима пручається, додає нам до карантинних нелегких часів, ще й морозу», - підкреслила вона.

Синоптик прогнозує, що завтра «вночі морози охоплять всю територію України, очікується -2-6 градусів, в Карпатах до -6-12 градусів. Арктичне повітря».

«Однак денне сонце завдяки антициклону, а це все ж квітневе сонце, а не, скажімо, листопадове, прогріє повітря навколишнього середовища до +4+9 градусів. Потужний антициклон, центр якого-аж над Атлантикою, дістане своїм впливом і України, попутно розкидавши вологі фронти на північ і південь. Тож у середу в Україні всюди - сухо і сонячно. Вітер з колючого Північного зміниться на-ура-більш м'який західний, а там і до Південно-Західного недалеко. У Києві перше квітня буде з нічним морозом до -3-5 градусів, вдень вже потеплішає до +7 градусів. Буде світити сонце», - уточнила вона.

В майбутньому синоптик прогнозує, що очікується істотне потепління. Аж до 13-19 градусів.

«Тому ці всі наміри зими утримати, хоча б снігом крізь сонце, крісло під собою - смішні. Як жартував мій тато про подібних життєвих обставинах «Все! Пора ноги в тазик і парити. Так що зима, давай - ноги в тазик і парити. Квітень під'їжджає», - розповіла вона.

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