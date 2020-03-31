Верховна Рада України проголосувала за відкриття ринку землі у ніч 31 березня

За законопроект проголосували 259 народних депутатів. Серед них були нардепи від "Слуги народу", Європейської Солідарності", "Довіри", "Голоси" і позафракційні політики. "Батьківщина" і ОПЗЖ за ринок землі не голосували. Про це пише Politeka.

Земельна реформа по новому законопроекту почнеться з першого липня 2021 року. При цьому державну і комунальну землю права продавати ніхто не має.

В законопроекті зазначено, що ціна продажу землі не може бути нижчою, ніж нормативна грошова оцінка. Ця норма буде діяти до 2030 року.

Фахівці визначили, що ціна гектара землі буде 2-3 тисячі доларів. А через 2-3 року вона зросте до 5 тисяч доларів, а після 2026 складе більше 10 тисяч доларів.

Відзначимо, що згідно із законом українці мають право отримати до двох гектарів землі для ведення сільського господарства. Для ведення садівництва можуть виділити до 0,12 гектарів. А ось для будівництва та обслуговування будинку можуть дати не більше 0,25 гектара, а також під дачне будівництво до 0,10 гектара і 0,01 гектара під гараж.

Для отримання землі потрібно прийти до місцевої влади з документами. Потрібно взяти графічні матеріали, на яких вказати орієнтовне місце розташування ділянки, копію паспорта та ІПН, а також інші папери.

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