Українці бурхливо відреагували на новину про майбутнє повернення Володимира Зеленського в «Квартал 95»

Колишній колега українського президента по сцені Євген Кошовий зізнався, що вони з Зеленським вже обговорювали можливість його повернення в «Квартал». При цьому Кошовий заявив, що готовий «прийняти» президента назад на ту ж посаду, яку він займав. Таким чином, Зеленський знову стане художнім керівником і менеджером.

Кошовий також уточнив, що зараз посади Зеленського довелося розділити відразу між декількома кварталівцями, так як одна людина їх поєднувати не може.

Українці в соцмережах тут же почали обговорювати новину про повернення Зеленського на сцену після закінчення його президентського терміну. Багато хто вважає, що це буде на краще.

«Скоріше б! Я перший буду радий цьому! Там він на своєму місці!», «Готова сидіти вдома і молитися аби він перестав бути президентом», «Та шо ви пристали до Зеленського, проблема не в ньому , а у відсутності розуміння народу кого вони обирають», «Цікаво, коли Вова піде, буде робити пародії і ржати з порноактриси пів на шосту президента України?», «Вперед! Поспішай Вова, поки вони не передумали!», «Пора, давно час Володимиру Олександровичу "на удальонку", подалі від президентського крісла!», «Біжи, Вовка, біжи!», «У Кварталі його чекає те ж, що на посаді президента, повний провал», «Кожен повинен займатися тим, що у нього краще виходить. Артист він прекрасний але не президент», «Жека, та хоч зараз візьми, ми тільки за», - пишуть люди.

Нагадаємо, Кошовий повідомив про непоправну втрату в Кварталі 95.

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