Президент України Володимир Зеленський доручив відправити бригаду українських лікарів в Італії для боротьби зі спалахом китайського вірусу
Про це повідомила прес-служба президента за підсумками селекторної наради з представниками уряду.
Про те, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків, повідомив глава МВС Арсен Аваков. Таку підтримку вже надав ряд країн
"Добре було б надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією", - заявив Зеленський.
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При цьому підкреслив важливість питання безпеки українських лікарів.
Крім того, Аваков також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.
Раніше повідомлялося, що українських медиків запрошують на роботу в Італію в госпіталі, де лікують хворих китайським вірусом.
Наголошується, що така інформація пройшла по медичних закладах Вінницької області. Рекрутери залишають свої координати через сітку лікарів і пропонують зайти на сайт, де повідомляється про те, що в Італії офіційно запрошують наших лікарів і медсестер, особливо анестезіологів (без підтвердження їх диплома) для роботи в госпіталях, які лікують тяжкохворих.
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