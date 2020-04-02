У Кабінеті міністрів планують зробити деякі нововведення на час карантину

Перш за все, уряд відклав плановане з травня збільшення з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норми плати за ЖК-послуги при призначенні субсидії, пише Рoliteka.net.

Таким чином, час дії постанови Кабміну №878 від 20 жовтня 2019 року передвинуто.

Крім зазначеного збільшення цін, постанова передбачала спрощення призначення субсидій військовослужбовцям, громадянам старше 60 років, які перебувають у шлюбі і проживають у селах, а також дитячим будинкам сімейного типу.

Також влада 25 березня прийняла ухвалу, якою збільшила на 50% соцнормативы при нарахуванні субсидій під час карантину. Зокрема, цим документом заборонено позбавляти субсидій під час цього періоду.

До слова, субсидії на час карантину збільшать в середньому на 300 гривень.

Зазначимо, станом на перше березня, борг населення за спожиті ЖК-послуги складає 32,69 млрд гривень.

Найбільша заборгованість у Києва, Дніпропетровській та Харківській областях, а маленька - у Чернівецькій, Закарпатській і Волинській областях.

За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, дані цифри говорять про те, що карантин ввів корективи в життя країни і громадян. В результаті це відчувається у всіх сферах, зокрема, в ЖКП.

Нагадаємо, з квітня 2020 року вік виходу на пенсію для українок підвищили на півроку.

Якщо раніше жінка могла піти на заслужений відпочинок у 59 років, то тепер - лише у 59,5 років.

Правило діє для українок, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Рівно через рік пенсійний вік збільшиться до 60 років для тих, хто народився після 1 квітня 1961 року.

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