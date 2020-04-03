Карантин в Україні збираються ще більше посилити

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, відповідне рішення Кабміну буде незабаром оприлюднено.

зокрема мова йде про обмеження часу перебування людей поза домом.

"Справді, я вважаю, за необхідне, для того, щоб у нас не було італійської або іспанської сценарію, нам потрібно посилити карантин. Іншого шляху просто не існує. У чому будуть полягати ті заходи, які вжито на уряді і найближчим часом ця постанова уряду буде оприлюднено. Вони будуть полягати в тому, що буде обмежено пересування людей за часом перебування на вулиці", - заявив Степанов.

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Крім того, уряд має намір ввести обов'язковий масковий режим.

Наголошується, що закриють всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування у засобах індивідуального захисту. Заборонено пересуватися навіть по двох.

«Такого плану заходи, які неминучі і які потрібно ввести, щоб ми не бачили те, що відбувається в світі", - додав він.

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