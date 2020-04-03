В Україні ввели масковий режим, тепер заборонено перебувати у громадських місцях без масок

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Юрист уточнив, що громадським місцем вважається частина будівлі або території, до яких усі громадяни України мають рівний доступ, передають «Факти ICTV».

Так, під'їзди, ліфти, магазини і аптеки - це всі громадські місця. Сюди ж відносяться вулиці, всі заклади, зупинки громадського транспорту, сам транспорт, парки, сквери, майданчики.

Таким чином, маску варто носити скрізь за межами своєї квартири, щоб не платити великий штраф.

Однак уточнюється, що балкони, двори та прибудинкові території громадськими місцями не вважаються.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що карантин в Україні посилять.

зокрема мова йде про обмеження часу перебування людей поза домом.

Крім того, закриють всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування у засобах індивідуального захисту. Заборонено пересуватися навіть по двох.

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