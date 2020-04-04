Курс валют в Україні 4 квітня вжене в ступор, долар і євро вирішать заморозити перед новим падінням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар був встановлений на показнику 27,5962 гривень за банкноту. Проте вже в понеділок, 6 квітня, його вартість впаде до 27,373 грн (-0,2232).

Аналогічна ситуація, згідно з прогнозом НБУ, буде з курсом євро. Завтра він буде коштувати 30,0812 гривень, а вже в понеділок 29,5601 (-0,5211).

Також національний регулятор уточнив, що до середини п'ятниці, 3 квітня, вартість долара дійшла до 27,3609 гривень за банкноту.

Як повідомлялося раніше, в 2020 році курс гривні до долара сильно не підскочить, якщо будуть виконані декілька умов.

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Напередодні Кабінет міністрів переглянув макроэкономичекий прогноз, згідно з яким курс гривні до долара буде 29,50. Економіст підтвердив, що можна зберегти вартість валюти до 30 гривень за долар.

"Якщо країна отримує програму від Міжнародного валютного фонду, все одно на яку суму, питання наявності програми з Міжнародним валютним фондом, тому що це дасть нам можливість виходити, якщо необхідно, на зовнішні ринки запозичення капіталу незважаючи на те, що це ускладнено. У цьому випадку я б припустив, що курс гривні до долара може перебувати в межах до 30 гривень за один долар на кінець поточного року".

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