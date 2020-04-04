Підвищення супермаркетами цін на продукти у період карантину – гра з вогнем, яка нічим хорошим не закінчиться

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла голова Центру правових та кримінологічних досліджень Ганна Маляр, передає Politeka. , Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За словами кримінолога, після останнього походу в магазин чек за традиційний набір продуктів зріс у півтора рази. Перевіривши позиції, Ганна зазначила, що всі продукти додали в ціні.

У зв'язку з цим вона вирішила звернутися до власників торгових мереж, у яких вистачило сміливості підняти вартість продуктів у період, коли люди опинилися на порозі справжнього зубожіння.

Вона чітко і дохідливо пояснила бізнесменам, на кому вони вирішили нажитися в період, коли вся держава страждає.

«ООН внесла Україну в ганебний список голодуючих країн, тому що три з половиною відсотки українців не можуть кожен день споживати мінімальний набір продуктів, ту мінімальна кількість калорій, яку ООН радить, щоб людина могла вижити. Після карантину ця цифра буде вищою», – наголосила Маляр.

Автор зазначила, що апелювати до моралі власників торгових мереж вона не буде, тому що «у бізнесу моралі немає». Замість цього вона вирішила апелювати до елементарного почуття самозбереження.

«Я розумію, що ви звикли вирішувати всі питання хабарами: одному чиновнику занесли, іншому, і можна продавати товари будь-якої якості, націнювати, скільки завгодно. Ми переплачуємо за них, тому що у нас вартість продуктів вища, ніж у багатьох європейських країнах, а якість нижча. Ви зараз гасите пожежу бензином. В такому випадку можна і самому згоріти в цій пожежі. Тому що люди, яким нічого буде їсти, прийдуть у продуктові магазини. Перші грабежі почнуться з продуктових магазинів. І ви повинні розуміти, що ви цей день наближаєте, як можете», – заявила кримінолог.

Вона висловила надію на те, що, хоч і не можна тиснути на бізнес, але держава все ж якось вплине на процес ціноутворення, знайшовши потрібні слова для всіх мереж супермаркетів, щоб вони залишалися з людьми в складний період карантину.

«Сподіваюся, мережевики зрозуміють, що підвищення цін на тлі тотальної бідності і голодування великої частини людей – це ігри з вогнем», – підсумувала вона своє звернення.

Це відео адресоване власникам супермаркетів і продуктових магазинів. Ви граєте з вогнем, коли у такий скрутний час підвищуєте ціни на продукти. Бо першими будуть грабувати вас.... Gepostet von Anna Maliar am Donnerstag, 2. April 2020

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