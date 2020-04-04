Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як не захворіти на вірус з Уханя

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю телерадіокомпанії "Мир" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його слова, вже набридли постійні згадки про вірус.

"Коли почнеться пожежа, тільки тоді ми почнемо його гасити. Якщо ми бачимо вогнище, то відразу кидаємося нього і починаємо лікувати людей", - заявив президент.

За словами Лукашенка, "не треба дурницями займатися там, де не треба".

"Нас завжди вчили – треба щоб провітрене приміщення було; треба, щоб на свіжому повітрі тощо. Треба посидіти біля багаття погрітися, подихати цим димом, гаром і інше. Ну, треба боротися", - заключив він.

Варто відзначити, що не так давно Лукашенко взяв участь в хокейному матчі, під час якого заявив журналістам, що «краще померти стоячи, ніж жити на колінах». Так він відповів на питання, чи не боїться підхопити вірус.

А ось від зараження, на думку президента, допомагає горілка, сауна і робота в полі.

«Я людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40-50 грам в перерахунку на чистий спирт – труїти цей вірус», – заявив він.

При цьому президент додав, що користуватися «рецептом» слід не в робочий час.

Також Лукашенко також порадив чиновникам піти в сауну.

Відзначимо, що на даний момент відомо про 351 випадку зараження вірусом в Білорусі.

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