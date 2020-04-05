Що треба знати про нові правила

Згідно з постановою Кабміну, з понеділка, 6 квітня, в силу вступають посилення карантину, в тому числі обов'язкове перебування в масці в громадському місці

В уряді пояснили, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, керівництво Києва розширило визначення "громадське місце".

Згідно з розпорядженням №12 керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника, у столиці заборонено перебувати в громадському місці без одягненої маски або респіратора, а під терміном "громадське місце" для цієї заборони розуміються:

- парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- підземні переходи;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

- приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;

- підприємства, установи і організації, у тому числі (але не виключно) магазини і підприємства сфери послуг;

- готелі, хостели, гуртожитки;

- вокзали та аеропорти;

- транспорт і зупинки громадського транспорту;

- прибудинкові території;

- території нежитлових будівель.

Зазначимо, виходячи з цього переліку і можливого розширення об'єктів, що підпадають під "громадське місце", Кабмін наполягає на перебування на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна опинитися на території, яка є таким місцем.

Контроль за дотримання карантинних заходів здійснюють поліція і Нацгвардія.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

За станом на 22 години 4 квітня в Україні зафіксовано 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків зараження "китайським" вірусом. Всього зареєстровано 32 летальних результату і 25 одужань.

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