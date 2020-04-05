Доктор медичних наук Віктор Досенко зробив прогноз, коли ж закінчиться карантин в Україні через "уханьский" вірус

За словами Віктора Досенко, досвід Китаю, Південної Кореї, Ірану показує, що кількість захворілих і померлих від пандемії китайського вірусу різко знижується через 2−3 місяці від початку епідемії, передає Апостроф.

Тобто вчений вважає, що епідемія піде на спад в Україні, як і в інших країнах через 2-3 місяці.

"Цьому є кілька причин. Одна з найважливіших: в людській популяції виникає колективний імунітет. Ну і, звичайно, карантинні обмеження відіграють величезну роль у боротьбі з епідемією", - вважає вчений.

Віктор Досенко вважає, що карантин у зв'язку з епідемією "уханьского" вірусу доведеться продовжити і він не закінчиться до травневих свят.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що тільки завдяки карантину епідемія в Україні почала розвиватися не надто швидкими темпами. До того ж нашій країні порівняно не велика смертність від вірусу - вона тримається на рівні близько 2,4%.

До всього іншого, він висловив сумнів, що тепла погода завадить розповсюдженню віруса.

"Про це свідчить те, що епідемія, яка охопила країни, в яких взимку так само тепло, як у нас літом - Індії, наприклад", - зазначив учений.

Варто зазначити, що в Україні на час карантину, як мінімум до 24 квітня, заборонені всі масові релігійні заходи, зокрема святкування Великодня. Тобто Великдень цього року зустрінемо у себе вдома.

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