Пройшли успішні випробування вакцини від вірусу, пандемія якого зараз вирує у світі
Випробування проводили в Туреччині на тваринах. Про це повідомив професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.
Вчений розповів, що після введення з допомогою мікроголки на лейкопластирі, вакцина сприяла виробленню антитіл у тварин. Тепер ці антитіла зможуть захистити їх від вірусу.
Тепер залишилося тільки з'ясувати, чи допоможе ця вакцина убезпечити від зараження людей.
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Нагадаємо, раніше доктор Комаровський заявив, що спеціально намагатися заразитися коронавірусом, щоб перехворіти і повчити імунітет не варто. Адже неможливо гарантувати, що під час хвороби у людини не буде ускладнень. Лікар підкреслив, що ніхто не знає, як конкретний організм відреагує на цей збудник.
«Давайте все-таки краще рятуватися, оберігати себе і близьких і чекати, поки наука вирішить цю проблему: з'явиться вакцина, адекватні протоколи з ефективними противірусними ліками. Не треба спеціально шукати хвороба, ходити по лікарнях і поліклініках, навіть якщо ви молоді і здорові. Робіть все, щоб не заразитися», - підкреслив лікар.
Нагадаємо, названі ліки, якими лікують хворих коронавірусом в одеській інфекційній лікарні: деталі.
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