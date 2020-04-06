Пройшли успішні випробування вакцини від вірусу, пандемія якого зараз вирує у світі

Випробування проводили в Туреччині на тваринах. Про це повідомив професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.

Вчений розповів, що після введення з допомогою мікроголки на лейкопластирі, вакцина сприяла виробленню антитіл у тварин. Тепер ці антитіла зможуть захистити їх від вірусу.

Тепер залишилося тільки з'ясувати, чи допоможе ця вакцина убезпечити від зараження людей.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський заявив, що спеціально намагатися заразитися коронавірусом, щоб перехворіти і повчити імунітет не варто. Адже неможливо гарантувати, що під час хвороби у людини не буде ускладнень. Лікар підкреслив, що ніхто не знає, як конкретний організм відреагує на цей збудник.

«Давайте все-таки краще рятуватися, оберігати себе і близьких і чекати, поки наука вирішить цю проблему: з'явиться вакцина, адекватні протоколи з ефективними противірусними ліками. Не треба спеціально шукати хвороба, ходити по лікарнях і поліклініках, навіть якщо ви молоді і здорові. Робіть все, щоб не заразитися», - підкреслив лікар.

Нагадаємо, названі ліки, якими лікують хворих коронавірусом в одеській інфекційній лікарні: деталі.

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