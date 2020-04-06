Мільйон українців можуть втратити робочі місця у зв'язку з кризою, який був викликаний епідемією
Такий прогноз озвучив економіст Олексій Кущ, передають dengi.ua.
Насамперед постраждають представники малого бізнесу, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу.
“Насувається дориза тим і унікальна, що вперше під удар потрапить саме “тіньовий“ сектор економіки. Раніше він виступав у ролі своєрідного буфера. Люди, які втрачали роботу в легальному секторі, переходили в "тіньовий". В цьому році побачимо масове скорочення серед самозайнятих, малого бізнесу, торгівлі, ресторанів і готелів“, - пояснює економіст.
Також він зазначив, що незважаючи на кризу, збільшиться кількість робочих місць в медичній сфері та фармацевтиці.
"Правда це не врятує. На 10 втрачених робочих місць з'явиться нове. Криза триватиме не менше року. В гіршому випадку може розтягнутися на три", - уклав експерт.
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Раніше ми повідомляли, що лише місяць здатні протриматися 51% підприємств в Україні, свідчить опитування, проведене Союзом українських підприємців.
Близько 60% підприємців, які взяли участь в опитуванні, продовжують роботу. Це, в основному, власники великого і середнього бізнесу. 29% опитаних підприємців, представників мікробізнесу, припинили діяльність.
В умовах карантину кожен четвертий бізнес може протягнути два-три місяці і не збанкрутувати.
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