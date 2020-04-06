Мільйон українців можуть втратити робочі місця у зв'язку з кризою, який був викликаний епідемією

Такий прогноз озвучив економіст Олексій Кущ, передають dengi.ua.

Насамперед постраждають представники малого бізнесу, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу.



“Насувається дориза тим і унікальна, що вперше під удар потрапить саме “тіньовий“ сектор економіки. Раніше він виступав у ролі своєрідного буфера. Люди, які втрачали роботу в легальному секторі, переходили в "тіньовий". В цьому році побачимо масове скорочення серед самозайнятих, малого бізнесу, торгівлі, ресторанів і готелів“, - пояснює економіст.

Також він зазначив, що незважаючи на кризу, збільшиться кількість робочих місць в медичній сфері та фармацевтиці.



"Правда це не врятує. На 10 втрачених робочих місць з'явиться нове. Криза триватиме не менше року. В гіршому випадку може розтягнутися на три", - уклав експерт.

Раніше ми повідомляли, що лише місяць здатні протриматися 51% підприємств в Україні, свідчить опитування, проведене Союзом українських підприємців.

Близько 60% підприємців, які взяли участь в опитуванні, продовжують роботу. Це, в основному, власники великого і середнього бізнесу. 29% опитаних підприємців, представників мікробізнесу, припинили діяльність.

В умовах карантину кожен четвертий бізнес може протягнути два-три місяці і не збанкрутувати.







