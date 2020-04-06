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Так, увагу багатьох українців привернув випадок в Тернополі, де жінка відмовилася пускати додому чоловіка, який приїхав з Польщі з заробітків. Про це розповіли в Національній поліції Тернопільської області.

Чоловікові довелося ночувати на вулиці, а вже наступного дня він звернувся в поліцію. Правоохоронці направили його в одну з медичних установ, призначених для таких громадян, яким ніде пройти самоізоляцію після повернення в Україну. Там невдалому заробітчанину, якого відмовилися пускати додому, доведеться провести два тижні.

Цей випадок зачепив за живе багатьох українців, які поспішили висловити своє ставлення до ситуації в мережі.

«Я заберу, хай приходить», «Оце так дружина. Ось так одружуйся і їдь на заробітки і не кажіть, що це правильно», «Видно бабла не привіз!», «Житлом на час обсервації повинна забезпечувати влада! Нічого, що б ці люди безпосередньо йшли в свої родини!», «І в горі, і в радості», «видно порушував карантин з полячками», «Ні, ну а якщо вдома діти? Хороший чоловік заразу в будинок нести не буде) поляк он в машині жив, боячись сім'ю заразити, а цей замість лікарні до ментів побіг», «Не знаю, сміятися чи плакати», - пишуть люди.

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