Частина карантинних обмежень в Україні можуть діяти до вересня

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з малої фракцією “Слуги народу”, передає Liga.net з посиланням на джерело у політсилі.

Наголошується, що прем'єр спрогнозував нежесткий карантин. З обмежень, зокрема, може залишитися зобов'язання носити захисну маску в громадських місцях.

А от з середини травня карантин можуть почати послаблювати, щоб люди змогли повернутися на роботу.

Раніше ми розповідали про те, що українцям затвердили додаткові виплати на період карантину. Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон.

В документі йдеться про введення поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленим Кабінетом міністрів для запобігання виникнення та поширення вірусу.

Зазначимо, станом на ранок 7 квітня в Україні вже 1462 випадку зараження. За останню добу підтверджені 143 нових випадки. Серед захворілих в Україні - 104 дитини. Госпіталізовано 691 осіб (включаючи 34 дитини), 30 перебувають на ШВЛ, близько 700 людей лікуються удома.

Всього в країні 45 летальних випадків, 28 пацієнтів одужали.

Показник захворюваності на 100 тисяч осіб — 3.5, показник смертності — 3.1.

Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

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