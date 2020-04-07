Частина карантинних обмежень в Україні можуть діяти до вересня
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з малої фракцією “Слуги народу”, передає Liga.net з посиланням на джерело у політсилі.
Наголошується, що прем'єр спрогнозував нежесткий карантин. З обмежень, зокрема, може залишитися зобов'язання носити захисну маску в громадських місцях.
А от з середини травня карантин можуть почати послаблювати, щоб люди змогли повернутися на роботу.
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Раніше ми розповідали про те, що українцям затвердили додаткові виплати на період карантину. Верховна Рада ухвалила так званий антикризовий закон.
В документі йдеться про введення поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів, встановленим Кабінетом міністрів для запобігання виникнення та поширення вірусу.
Зазначимо, станом на ранок 7 квітня в Україні вже 1462 випадку зараження. За останню добу підтверджені 143 нових випадки. Серед захворілих в Україні - 104 дитини. Госпіталізовано 691 осіб (включаючи 34 дитини), 30 перебувають на ШВЛ, близько 700 людей лікуються удома.
Всього в країні 45 летальних випадків, 28 пацієнтів одужали.
Показник захворюваності на 100 тисяч осіб — 3.5, показник смертності — 3.1.
Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.
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