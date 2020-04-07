Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка регулярно їздить виступати в окупований Крим і Донбас, зробила чергову скандальну заяву
Так, скандальна співачка, відома своїми українофобними заявами, розповіла, що не бачила кримчан, які не бажали жити в РФ.
Своїми нетверезими думками вона поділилася в інтерв'ю для журнвлистов Комсомольської правди.
Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться..."
Роздягнена Нікітюк без сорому показала свою головну гордість, жаркі кадри: «Прям Голлівуд»
Олену Кравець з "Квартал 95" рятують лікарі: що відомо про стан артистки, відео
Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль: «Йому можна», жаркі кадри
За її словами, перед анексією Криму вона нібито випадково потрапила на півострів і побачила, що вони не бажають бути з Україною, а хочуть увійти до складу Російської Федерації.
"Було відчуття густе хімічне, невимовне словами... У людей в Криму в очах було написано, що вони щасливі і хочуть в Росію. А ось тих, хто не хочуть – я таких не бачила", - сказала співачка.
Також раніше повідомлялося, що російська рок-співачка Юлія Чичеріна зробила скандальну заяву про Україну.
Скандальна співачка заявила, що на Донбасі живе безліч російських людей, а сама Україна і зовсім є Росією.
"Україна - це Росія. Більшість - звичайні православні люди. Правда, митниця була як розбійницький кордон - жадноваті в цілому, а так ті ж росіяни", - поділилася своїми нетверезими думками скандальна співачка.
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.