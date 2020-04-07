Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка регулярно їздить виступати в окупований Крим і Донбас, зробила чергову скандальну заяву

Так, скандальна співачка, відома своїми українофобними заявами, розповіла, що не бачила кримчан, які не бажали жити в РФ.

Своїми нетверезими думками вона поділилася в інтерв'ю для журнвлистов Комсомольської правди.

За її словами, перед анексією Криму вона нібито випадково потрапила на півострів і побачила, що вони не бажають бути з Україною, а хочуть увійти до складу Російської Федерації.