Ірина Білик опублікувала звернення після скандалу, який спалахнув на її день народження

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку співачки. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

«Дякую коханий!» - написала вона.

Білик виклала коротке відео, яким її привітав з днем народження її чоловік Аслан Ахмадов.

Відзначимо, 6 квітня Білик святкувала день народження. Їй виповнилося 50 років. З привітаннями публічно виступив і Офіс президента України.

«Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик. Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують всі, незалежно від віку, тому що вони - про красі, гармонії і любові. Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів і якомога більше прекрасних творів», - йдеться в публікації прес-служби ОП.

Втім, такий жест оцінили не всі українці. Привітання викликало буквально скандал. Оскільки українці нагадали президенту про те, що в свій час Білик закликала Україну помиритися з Росією.

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