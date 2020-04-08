Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з нахабними погрозами на адресу українців

Топ-пропагандист заявив, що Росія ніколи не припинить знищувати "бандерівців", як би вони не чинили опір.

Зухвала заява прозвучала під час прямого ефіру програми "Володимира Соловйова", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Зухвала заява прозвучала під час дискусії з гостями програми - російським політологом Володимиром Корніловим і українцем В'ячеславом Ковтуном.

Приводом для суперечки став озвучений Корніловим фейк про нібито підготовку Збройними силами України хімічних атак на Донбасі.

Заява Корнілова розсмішила Ковтуна, і він з сарказмом запитав у нього, що Росія буде робити, якщо її сили на Донбасі атакують інопланетяни-бандерівці".

Жарт розлютив ведучого передачі Соловйова, і він накинувся на опонента з погрозами на адресу українців, багато з яких іронічно називають себе "бандерівцями".

"Інопланетяни бандерівцями бути не можуть. Тому що цю сволоту, били, б'ємо і будемо бити. Тому що не повинно існувати нацистських рухів, не повинно існувати людей, які знищували російський, польський, український, єврейський народи, комуністів, комсомольців. І вони завжди будуть прокляті на віки вічні!" - пригрозив рупор Кремля.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського