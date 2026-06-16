Жителів області закликають завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Черкаській області на 17 червня та враховувати можливі відключення під час планування щоденних справ.

У Черкаській області 17 червня запроваджуються планові графіки відключення світла, які охоплять низку населених пунктів і десятки вулиць, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Черкаській області на 17 червня пов’язані з проведенням планових і ремонтних робіт на електромережах. Фахівці виконують технічне обслуговування обладнання, оновлення інфраструктури та заходи з підвищення надійності електропостачання. Жителів області закликають завчасно ознайомитися з графіками та враховувати можливі відключення під час планування щоденних справ.

За інформацією «Черкасиобленерго», з 08:00 до 17:00 години в населеному пункті Тарасівка зникне електрика. Світло вимикатимуть тільки за такими адресами:

Соборності: 3, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 38, 38/а, 41, 43/а, 48/а, 60

Курортна: 1, 4, 8

Ювілейна: 3, 4, 6, 10, 13-а, 19, 20, 24, 28, 29

Т. Шевченка: 2, 8, 28, 32, 36, 40, 45

Шкільна: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 32, 34, 44

Небесної Сотні: 2, 5, 11, 13

Набережна: 1

О. Кошиця: 6, 9, 12, 38

Селянська: 3, 15

Миру: 0/0, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 36, 50, 52

Молодіжна: 1

Незалежності: 13, 14, 16, 21, 23, 37, 44

Дружби: 3, 4, 6, 14, 37

Новоукраїнська: 10, 20, 26, 32

У місті Звенигородка також діятимуть планові обмеження у цей же часовий проміжок. Без електропостачання залишаться окремі будинки на вулицях:

Київський пров.: 1/а, 1/б, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

М. Грушевського: 62а, 89

17.06.2026 року з 8:00 до 17:00 години в селі Лебедин також не буде світла, проте тільки за адресами:

Лісна, Садова

З 08:00–17:00 години в селі Сердегівка не буде електрики, проте знеструмлять тільки окремі вулиці:

Вільшанська, Шевченка.

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