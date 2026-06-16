Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як інструмент поступової стабілізації транспортної системи та стримування різких цінових коливань.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області зафіксовано у Новоукраїнці, де виконком погодив поетапне оновлення тарифів на автобусні перевезення після консультацій із перевізниками та мешканцями, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили за підсумками обговорень за участі транспортних компаній, депутатів і жителів громади. У результаті обрали поступовий підхід до зміни вартості замість різкого одноразового підвищення.

Перший етап стартував 11 травня — тоді проїзд у межах міста становив 30 гривень. Наступне коригування заплановане на 1 червня, коли ціна зросте до 35 гривень. До початку оновлень пасажири сплачували 25 гривень.

Перевізники пояснюють перегляд тарифів збільшенням витрат на пальне, ремонт, закупівлю запчастин і загальне утримання транспорту. Додатковий вплив має подорожчання сервісного обслуговування рухомого складу.

За оцінками учасників ринку, економічно обґрунтований рівень міг би сягати 40 гривень, однак міська влада обрала компромісний варіант, щоб уникнути різкого навантаження на пасажирів.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як інструмент поступової стабілізації транспортної системи та стримування різких цінових коливань.

Під час консультацій частина учасників виступила проти змін, тоді як інші підтримали поетапний формат як більш прогнозований для пасажирів.

Окремо підтверджено збереження пільг для учасників бойових дій і родин загиблих військових із компенсацією з місцевого бюджету.

Подальші рішення щодо тарифів залежатимуть від вартості пального, енергоносіїв і загальної економічної ситуації в регіоні.

Джерело: persha.kr

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