Для участі у відборі на грошову допомогу для пенсіонерів в Запорізькій області, домогосподарства повинні відповідати низці критеріїв.

Відкрито прийом заявок на нову грошову допомогу в Запорізькій області, у межах якої пенсіонери і не тільки можуть отримати до 12 300 гривень на одну особу, пише Politeka.net.

Ініціатива реалізується Благодійним фондом «Право на захист» за фінансування Гуманітарного фонду для України (UHF) та охоплює п’ять прифронтових і постраждалих регіонів.

Для участі у відборі домогосподарства повинні відповідати низці критеріїв. Зокрема, заявники мають бути внутрішньо переміщеними особами або місцевими жителями, проживати не далі ніж за 50 кілометрів від лінії фронту чи державного кордону, а також мати середньомісячний дохід нижче 8 422 грн на одну особу.

Під час розгляду заявок додатково враховуються показники вразливості: наявність інвалідності або серйозних захворювань, вік членів родини, склад домогосподарства, рівень зайнятості, умови проживання та загальна соціальна ситуація сім’ї.

Водночас організатори наголошують, що відповідність базовим вимогам не гарантує автоматичного отримання виплат. Перевага надається найбільш уразливим категоріям населення, зокрема родинам з людьми з інвалідністю, важкохворими, самотніми батьками та пенсіонерам в Запорізькій області.

Розмір допомоги визначається індивідуально та залежить від категорії отримувачів.

Для осіб, які залишаються у районах підвищеного ризику, передбачено щомісячну виплату у розмірі 1 800 гривень протягом шести місяців, що загалом становить 10 800 гривень.

Для родин, які були змушені евакуюватися, встановлено виплату 4 100 гривень на особу на місяць, або 12 300 гривень загалом за тримісячний період.

Усі кошти виплачуються одним траншем на банківський рахунок, без щомісячного поділу.

Процедура подання заявки проходить у кілька етапів. Спочатку заявники проходять попередню перевірку на відповідність критеріям, після чого отримують запрошення на верифікацію та подання оригіналів документів.

Організатори зазначають, що особиста присутність усіх членів домогосподарства, які претендують на допомогу, є обов’язковою. Для маломобільних осіб передбачено виїзд мобільних груп додому. Також фонд перевіряє, чи не отримували заявники аналогічну допомогу в межах інших гуманітарних програм.

Актуальна інформація про графіки прийому заявок, адреси пунктів реєстрації та оновлення програми публікується у спеціальному чат-боті проєкту. Після проходження верифікації кошти зазвичай надходять протягом 4–6 тижнів.

Джерело: БФ «Право на захист»

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі: яким чином підняли ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: вартість значно зросла.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Запоріжжі: як саме було оновлено ціни.