Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 червня пов’язані з проведенням планових робіт в електромережах.

У Кіровоградській області 17 червня продовжать діяти планові графіки відключення світла, які передбачають багатогодинні обмеження за окремими адресами, пише Politeka.net



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 червня пов’язані з проведенням планових робіт в електромережах. Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи енергосистеми. Регулярне технічне обслуговування дозволяє подовжити термін експлуатації обладнання та знизити ризики аварійних ситуацій у майбутньому.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 17 червня з 09:00 до 17:00 у селі Букварка діятимуть додаткові обмеження електропостачання. Світла не буде лише за окремими адресами:

Миру — 1–12, 14–16, 18–19, 21А, 23–24, 26–29, 34, 41–42, 44, 46А, 47, 51–59, 61, 64–67, 74–75, 81, 83–85, 87

Молодіжна — 1–7, 9–13, 15–18, 21

Молодіжна — 1–7, 9–13, 15–18, 21 Набережна — 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 9, 12–15

Остапенка — 1–11, 11А, 12–14, 16, 19–21, 24–26, 30

Перемоги — 9, 14

Садова — 3

Степока — 6, 8

Петрове

Прибережна — 1, 7, 10–12, 14, 17, 27, 31, 34, 47, 49, 63

Крім того, у селі Підлісне з 09:00 до 17:00 також заплановані тривалі відключення. Електропостачання буде відсутнє на низці вулиць і провулків:

Вишнева — 1, 3–7, 10–11, 13–17, 19–26, 28–32, 34, 36, 39–40, 43

Лесі Українки — 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 104, 106, 112

Лісна — 3, 7, 7А, 11

Шевченка — 2–4, 6, 10, 12, 14, 19–21, 26–34

Окремо повідомляється, що в селі Приютівка електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням капітального та планового ремонту мереж. Відключення торкнуться значної кількості вулиць:

1-го Травня — 1–2, 4–9, 11, 13–15, 17–24, 26, 26А, 27–32, 34–47, 49–55, 57

Береговий пров. — 1–3, 3А, 4, 6–10

Весняна — 1–9, 11

Вільна — 1–5, 7–14, 16, 18, 20

Вільний пров. — 1, 3А, 5

Гоголя — 1–2, 4–5, 7–14, 16, 16А, 17, 17А, 18, 20–27, 29–30, 32, 34, 36, 38

Дружби пров. — 1

Дружби просп. — 1–38, 40, 42, 44

Залізнична — 1, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 27, 29, 31, 37, 37А, 39, 43, 45

Зарічна — 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52

Затишна — 1, 4–5, 5А, 6–8, 10, 12, 14

Зелена — 1–5, 7–8, 10

Зернова — 1, 3, 5, 7

Квітнева — 1–4, 6–10, 12–14, 15Б, 16–17, 17А, 18–25, 28

Клубний пров. — 1, 3, 5

Козацька — 1–6, 8, 10, 12, 26, 28

Козацький пров. — 2–3, 5, 7, 9, 11

Межева — 1, 3–5, 6А, 7, 9–11, 11А, 13, 15–17, 19–23, 26–31, 33–35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Межевий пров. — 1, 3–5, 7–10, 12–13, 15–18, 23, 25

Миру — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15–18, 18А, 19–23, 23А, 24–40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Молодіжна — 1–5, 7–13, 15, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Набережна — 1–3, 5, 6А, 7–10, 12–32, 35–40, 40А, 41–48, 50–69, 71–73

Набережний пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30

Надії — 1А, 1Б, 2, 2А, 3–11, 13–16, 20

Надії пров. — 2

Олександрійська — 1, 3, 4А, 5–11, 13–16, 18–20, 22, 24, 26А, 27–31, 33, 35, 38, 40, 42, 44

Олександрійський пров. — 4–8, 10

Привокзальна — 11, 13, 15

Привокзальний пров. — 1–11, 13А

Робоча — 1–2, 3А, 5, 9–10, 12–19, 21, 23–25, 25А, 26–27, 29–30, 31А, 34–36, 39, 42, 44, 46, 48, 50–51, 53–54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Сонячна — 2–15, 17–22, 24–32, 34–45, 47–50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Спортивний пров. — 2–7

Тітова — 1–6, 8, 10, 14

Центральна — 2–7, 9, 11, 13, 14А, 14В, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34

Шкільна — 10–14, 16–18, 20–28, 28А, 29–33, 35–51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95

Шосейна — 1–2, 2А, 3–12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30.

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