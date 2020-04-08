Лікарі однієї з лікарень у Миколаєві змушені прати одноразові костюми і навіть шапочки



Як передає Politeka.net зоответствующий знімок опублікував журналіст Олег Деренюга на своїй сторінці в Facebook.

"Це двір міської поліклініки №5 в Миколаєві. Медикам доводиться прати одноразові костюми. Але медичні шапочки?" – задається питанням автор знімка.

Такий кадр кинув українців в жах.



"На початку 90х мама пакети одноразові так прала", "Це для комісії))", "Жорстко по відношенню до медпрацівників"", "Ясно, ось чому в Миколаївській області немає вірусу", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що працівникам працівникам локомотивного депо "Укрзалізниці" на Полтавщині замість реальних засобів захисту від вірусу саморобні маски з паперових рушників.

Крім того, один з працівників надав журналістам фото.







Зазначимо, що карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ Моз.

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