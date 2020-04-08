Режисер Микита Міхалков заявив, що українці більше не будуть "братнім народом" з росіянами
Таку думку він озвучив "Дождю".
Скандальний режисер здивувався, що конфлікт між країнами вже не "розсмокчеться само собою".
"Нам завжди здавалося, що це само собою розсмокчеться. Здавалося, Україна – ну куди вони подінуться? А вони працювали – 23 роки виховувалося покоління людей, які вже ніколи не повернуться в братство зі слов'янським російським народом", – заявив він.
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Крім того, він упевнений, що в Україні займаються розколом православ'я.
"Суворий час, пов'язане із самим існуванням російського світу. Йому загрожує найстрашніше, як би сказав Бжезінський, — комунізм зруйнований, залишилось знищити правосвність. От зараз цим займаються всі послідовники Збігнєва", - заявив скандальний режисер.
Зазначимо, що Михалков включений у список осіб, що загрожують національній безпеці України.
Режисер також відомий своєю антиукраїнською позицією, яку неодноразово висловлював в різних інтерв'ю.
А от російський композитор Ігор Крутой назвав росіян та українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи.
Також ми повідомляли, що російський музикант Юрій Лоза вважає, українці перетворилися в "нетямущих" людей.
За його словами українці "довели країну до ручки", а антиросійський настрій з'явився відразу після розвалу СРСР.
Нагадаємо, розкрилися подробиці трагедії з дівчиною онука Михалкова.
Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.
Також Politeka писала, що скандальний Михалков "передбачив" Україні лякає майбутнє.