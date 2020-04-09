Військово-повітряні сили Вооруженнных сил України отримали нові зразки авіації, а також видів озброєння
Одним з них став надзвуковий літак-розвідник «Су-24МР». Кадри з його випробуваннями з'явилося на каналі Defense Express в YouTube. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)
Літак був розроблений ще в 1980 році, але пройшов модернізацію. Його оснастили системою радіолокаційної розвідки «Багнет», а також сучасним обладнанням для виявлення техніки і живої сили ворога.
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Крім того, були встановлені апаратура «Лелека-М», яка дозволяє вести телевізійну розвідку місцевості, система фіксації, а також випромінювання від радіолокаційних систем. Також літак має інфрачервоне обладнання «Зима», що дозволяє виявляти замасковані об'єкти.
Нова «ластівка» ВСУ здатна розвивати швидкість до 2240 кілометрів на годину. Максимальна маса, з якої може злетіти літак, що становить 39,7 тонн. На посадку «Су-24МР» може заходити до висоти 40-50 метрів.
Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці випробувань дослідного зразка танка Т-72, який виготовили спеціально для ЗСУ.
На ньому встановили прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.
Крім цього, оновлений танк оснастили комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системою, що дозволить бійцям ВСУ більш ефективно застосовувати озброєння машини в умовах бойових дій.
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