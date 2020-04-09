"Вони побачать, що у нас немає опору"

Український продюсер Юрій Кондратюк заявив, що якщо Україна хоче закінчити війну на Донбасі, то доведеться діяти на умовах Кремля

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю видання Обозреватель.

За його словами, після цього моторизована бригада з Криму під російськими прапорами пройде до Маріуполя і українське гідність буде розтоптана.

"З агресором – або опір, або – мир на умовах Росії. Це якщо Україна буде прагнути до миру будь-якою ціною. Так, складно підігрівати міжнародний тиск на РФ, тому що продажні західні політики чинять опір, але їх треба дотискати.

Інакше наша гідність дуже швидко буде розтоптана моторизованою бригадою, яка прийде в Маріуполь з Криму під російськими прапорами. Вони побачать, що у нас немає опору, значить ми нікому не потрібні, в першу чергу собі", – впевнений він.

За його словами, навпаки з Росією потрібно було розірвати всі відносини.

"Повертати людей, які безкарно сидять на її території і військовополонених потрібно, і це треба робити при будь-яких відносинах з Росією. Те, що вони звільнили десятки людей – молодці, але з Росією не можна йти на потепління ніяк", – запевнив Кондратюк.

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Кондратюк висловив думку, що українських артистів, які виступають в РФ необхідно карати жорсткими методами. Для початку він запропонував владі України ввести спочатку грошове покарання, наприклад, в розмірі за перше порушення - 150 тис. грн, за друге - 300 тис. грн, за третє - 600 тис. грн.

Також, він додав, що може бути крайній крок - це позбавити артиста громадянства, але тільки в тому випадку, якщо той відкрито підтримує агресію Кремля спрямовану на Україну.

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