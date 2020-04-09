Так, працівники Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру звернулися до президента не з проханням, а виступили з конкретною вимогою: "не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в Україні".

"Керівництво проводить всі необхідні заходи, які передбачає медреформа, але кожен раз фінансування на функціонування даного закладу скорочується у великих обсягах. Дійшло до того, що скоротивши кількість персоналу майже на 30% і оптимізувавши все, де можна, нинішнього державного фінансування не вистачає навіть на зарплати!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється у відео, в області залишиться тільки один стаціонар для хворих на туберкульоз. При цьому, більшість відділень – скоротили. Наприклад, дитяче.

"Володимир Зеленський, ми звертаємося з вимогою не допустити погіршення ситуації з епідемією в Україні. На кону життя людей. Ви керуєте державою з тяжкохворою системою медицини. Ми зверталися до Ради і навіть в Міністерство охорони здоров'я, адже після реформи медицини катастрофічно не вистачає персоналу і ресурсів, щоб лікувати туберкульоз", - звернувся до Зеленського лікар та генеральний директор обласного тубдиспансеру в Луцьку.

Він додав, що фінансування яке прийшло на їх лікарню настільки мізерне, що навіть не вистачить на виплату зарплат працівникам.

"Володимир Олександрович, скажіть, що ж це за реформа така, що фінансування лікарень було скорочено у два рази, персонал звільнили, а зарплата настільки мізерна, що не вистачає на життя? Якщо б ви запитали з 532 працівників, які у нас працюють або працювали, чи вони задоволені реформою, не знайдеться той, хто буде задоволений", - зазначив директор лікарні.

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