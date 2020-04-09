З 10 квітня українцям треба готуватися до різкої зміни погоди і рясних дощів

Як передає Politeka.net, такий прогноз на своїй сторінці у Facebook розмістила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в Україну насувається холодний атмосферний фронт, який приніс дощі в Прибалтику, Польщу і Білорусь. Українці можуть відчути на собі 10 квітня у вигляді помірних дощів: вночі в західних і північних областях, а вдень - у всіх інших.

Прогнозуються помітні коливання температури. На півночі і заході України очікуємо від +11 до +15 градусів. В іншій частині країни температура повинна зберегтися на рівні +15 - +20 градусів. До того ж підніметься сильний північно-західний вітер, місцями він досягне штормовий швидкості: 15-20 метрів в секунду.

В Києві 10 квітня похолодає до +11 градусів. Відчуття холоду посилиться з-за сильного вітру. Вночі та вранці в столиці може пройти дощ.

Наталка Діденко прогнозує, що до понеділка, 13 квітня, погода знову потеплішає. Але вже у вівторок і середу потрібно готуватися до різких похолодань до +5 градусів (у середу вночі може вдарити мороз). Очікуються сильні дощі з мокрим снігом. Потеплішає лише до 16-го квітня.

"Як бачите, метеокарусель - ще та!

Але згадайте, в околиці Вербної неділі завжди погода вередує. Тому не лякайтеся, шкарпетки теплі далеко не ховайте, таблетки від голови і артеріального тиску також тримайте поблизу, відкривайте нові книги, рецепти, музику і збирайте хороших людей навколо", - підсумувала Наталка Діденко.

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