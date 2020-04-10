Влада вирішила ввести особливий режим через дуже стрімке поширення вірусу

Про це повідомляє Чернівецька обласна держадміністрація в Facebook.

"З 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, в Чернівецькій області буде діяти особливий режим, буковинців просять залишатися вдома", - йдеться в повідомленні.

Голова ОДА Сергій Осачук уточнив, що в області будуть закриті всі, навіть продуктові магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть тільки "швидкі", поліцейські машини і автомобілі служб порятунку.

В ОДА повідомили також, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи в найближчі вихідні введуть для всіх західних областей України.

Зазначимо, у Чернівецькій області офіційно зафіксовано 303 хворих (6 осіб померли). Перше зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в області 3 березня. За даними облдержадміністрації, за останню добу в області захворіло коронавірусом 30 осіб, кількість інфікованих збільшилася до 303. Серед заражених 51 медичний працівник. Кількість видужали збільшилася в регіоні до 17.

За добу провели 2396 тестів. Всього з початку тестування в Україні досліджували 20608 зразків.

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