Водій маршрутки в Миколаєві поплатився за своє ставлення до ветерана війни на Донбасі

Про це у своєму особистому Facebook повідомив користувач Микола Зелінський, передає Politeka.net.

Повідомляється, що інцидент стався вчора, 9 квітня.

Зокрема, ветерани бойових дій вирішили провчити водія місцевої маршрутки, який до цього побив десантника Олександра Беспалова – інваліда АТО.

Сама сутичка з ветераном сталася днем раніше. Водій маршрутки відмовився везти десантника як пільговика – інваліда війни. У травні 2019 року Беспалов отримав поранення в голову, він пережив кому і операції. Після поранення та операцій він пройшов важку реабілітацію. Він вчився заново ходити, їсти і говорити.

Наступного дня після пригоди водія вирішили покарати. "Винуватця" змусили стати на коліна, але бити його не захотіли.

"Передаси всім своїм колегам-«маршрутникам», що якщо ще раз хоч хтось із них, хоч пальцем когось подібним чином. Будемо просто висікати, ви вже за****", - обурено заявили ветерани АТО, які встали на захист свого побратима.

"Хлопці молодці, дякую і низько вклоняюся Вам, що захистили патріота-інваліда від покидька. І я хотіла б знати який перебір. Хлопчик здоров'я своє поклав, щоб тут могли жити нормальним життям, сидіти в барах, їздити на заробітки...", "Таким ставати чи не ставати, все одно такою скотиною і залишиться", - підтримали українці ветеранів АТО в коментарях.

Gepostet von Ілля Зелінський am Donnerstag, 9. April 2020

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Євген Кисельов очолював управління розвідки Сил спеціальних операцій. Останні місяці життя полковник Кисельов присвятив навчанню бойової підготовки українських прикордонників. У полковника залишилася дружина і 3-річна дочка.

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