Італійський співак Аль Бано підтримав анексію Криму і похвалив президента РФ Володимира Путіна



Свій коментар він дав в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.



«Я думаю, Путін прав. Ця частина України (Кримський півострів - прим. ред.) була Росією і є Росія. Вам відомо, що Хрущов був українцем? Сепаратисти воюють, щоб залишатися росіянами. Це як Істрія: всім нам відомо, що вона італійська, хоча ми і піддалися диктату наддержав... Сепаратисти попросили про допомогу: якщо народ хоче відокремитися від держави, чому ні?", - заявив він.

Крім того, він упевнений, що "кримський референдум" був справедливим.

"В Криму пройшов референдум, 90% хотіли бути з Росією, і це було враховано... Якщо в Україні не відбудеться те, що відбулося на Балканах, треба буде дякувати Путіна. Він великий розум. Путін — великий політик, який демонструє в даній ситуації всі свої найкращі якості...", - упевнений італійський співак.

Також він зазначив, що президент РФ діє лише з благими намірами.

"Путіна називають диктатором, в той час як він хоче допомогти російським. Він ні на кого не нападає. Він захищає — і все", - уклав він.

Зазначимо, що Україна внесла італійського виконавця в "чорний список" через його позитивного ставлення до президента Росії Володимиру Путіну, але станом на 11 жовтня 2019 року його прізвище у списку відсутнє

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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