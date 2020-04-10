З'явилися унікальні кадри потрапляння української крилатої ракети "Нептун" по морській цілі під час випробувань на полігоні

Відео опублікувало видання Defense Express. (Щоб подивитися – проскролльте вниз).

Стрільби проходили на полігоні в Одеській області. В результаті були підтверджені можливості новітнього ракетного комплексу "РК-360МЦ" і крилатої ракети "Р-360".

Пуск ракети супроводжувала українська авіація, яка фіксувала точність попадання. Зазначимо, точність викликала захоплення в мережі.

Береговий ракетний комплекс "Нептун" був розроблений українськими інженерами. Він призначений для контролю територіальних вод України, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів критичної інфраструктури узбережжя.

Заявлена дальність пуску ракети складає до 280 км. Швидкість - близько 1000 км/год, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Маса ракети - 870 кг, маса бойової частини -150 кг

Комплекс "Нептун" розроблений Держккб "Луч", проводиться в кооперації із залученням тільки українських підприємств.

Українці просто радіють, побачивши пуск крилатої ракети "Нептун".

«Красені за три роки створили відмінну ракету», «чітко!!!!!!», «48 секунд, які вразили Україну!», «Краса. Слава Україні», «Пипець окупантам», «А можна стрельнути по ліфту з черговим матаролой?», «До Кремля долетить?», «Це прекрасно», - коментують кадри в мережі.

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