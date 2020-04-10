В той час, як рейтинг "Слуги народу" невблаганно прагне до нуля, жителі країни змушені обирати з двох зол найменше

Український журналіст Андрій Пальчевський постарався відповісти на питання, чого найбільше бояться українці в даний час: убогості або хвороби. Про це експерт розмірковує у своєму відеозверненні в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Поки наші керівники брешут нам, дослідження у Львові показало, що тамтешній рейтинг "Слуг" впав до 4%. Я думаю, в Києві він, напевно, 8%... Я хотів задати одне питання... Що зараз лякає людей більше: злидні чи хвороба? Чудовий вибір, до якої докотилася Україна", - зазначив Пальчевський.

За його словами, він прийшов до висновку, що зараз злидні "справляють на людей більш гнітюче враження, ніж хвороба".

"Цікаво, як же нам тепер, простим людям (80% українцям), подолати ще два тижні карантину? Невже ці сво*чі в уряді не видадуть грошей, хоча б на харчування? Невже їх потягне знову відкрити Україну в цей час? Щоб всі вийшли на роботу, перезаражались, і потім помре вже набагато більша кількість людей? У України шлях повинен бути ясний і зрозумілий: треба сидіти вдома, але для цього треба отримувати гроші. А як же наші люди без цих грошей протягнуть ще два тижні - адже дітей нічим годувати?", - поділився своїми думками журналіст.

Что хуже: нищета или болезнь?? Докатились.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 10. April 2020

Раніше ми повідомляли, Пальчевський припустив, що президенту Володимиру Зеленському потрібно усвідомити своє становище і покинути пост, поки не стало занадто пізно.