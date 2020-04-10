Він упевнений, що тільки тоді Україна стане ідеальною

Український рок-музикант Олег Скрипка заявив, що для українців, які не можуть вивчити українську мову потрібно створити гетто

Його слова передає "Українська правда. Життя".

За його словами, таких людей потрібно "відокремити від суспільства".

"Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально-небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм, як допомагають людям з вадами, на волонтерських засадах будемо співати їм "Володимирський централ", - заявив він.

За його словами, тільки після того, як українська мова стане панівною в суспільстві країна стане ідеальною.

"Я хотів би жити в повністю україномовного культурного середовища. Навколо себе я це реалізую – я спілкуюся з кращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів. Якщо люди не володіють українською, вони мають повне право шукати роботу в інших краях", - переконаний музикант.

Раніше Скрипка висловився про конфлікт України з РФ. Співак висловив думку, що війна на сході України є одним із заключних актів розпаду Радянського Союзу.

"Війна, в якій ми знаходимося, - це ми відриваємося від інформаційної, історичної пуповини імперії. Це продовження розвалу Радянського Союзу. Це коли людина фізично вже вмирає, клітини ще живі, а душа пізніше відходить. Аура Радянського Союзу ще не померла. Це зараз агонія Радянського Союзу", - зазначив Скрипка.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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