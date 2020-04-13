В мережі показали, як зараз виглядає сім'я Мотороли

Зазначимо, що один з ватажків терористів "ДНР" Арсен Павлов, або "Моторола", загинув вже більше трьох років тому. Його вбив вибух у ліфті будинку в Донецьку, де він жив у подарованій йому окупантами квартирі.

У Росії у "Мотороли" залишилися дружина і син. А в окупованому Донецьку жила його друга сім'я – дружина Олена Коленкина і двоє маленьких дітей.

Під час своєї участі у війні на Донеччині "Моторола" познайомився з дівчиною зі Слов'янська по імені Олена Коленкина, якій на той момент був 21 рік. І хоча в Росії у нього залишилися дружина і син, це не завадило йому одружитися вдруге.

Весілля з Коленкиной зіграли в окупованому Криму, а жили в Донецьку.

Так, у квітні 2015 року Лена народила Йому дочку Мирославу, за що "Моторола" подарував їй автомобіль. А в жовтні 2016 – за два тижні до його вбивства – вона народила сина Макара.

«Ленка-ополченка» перевтілилася в стильну бізнес-вумен. І явно не животіє на самоті: на знімках її старших дітей по-батьківськи обіймає молодий чоловік.

Нагадаємо, що Росія, незважаючи на карантин, продовжує «фарширувати» окупований Донецьк бойовиками. Щодня в «ДНР» з території РФ заїжджають від трьох до восьми військових авто з різним вантажем, а 8 квітня прибутку цілих 16 критих вантажівок з «посилками» для 1 АК.

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